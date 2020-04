ON-LINE: Česko má 7445 případů nákazy koronavirem, infikovaných je čím dál méně

05:00 - Ve Spojených státech amerických se nakazil téměř milion lidí. Univerzita Johnse Hopkinse, která situaci s koronavirem globálně monitoruje, uvedla, že během uplynulých 24 hodin zemřelo 1303 lidí. Tento počet je zhruba o polovinu nižší oproti předchozímu dni, kdy to bylo 2494 úmrtí.

04:30 - USA vedou opravdové vyšetřování ohledně počínáni Číny v reakci na propuknutí koronavirové nákazy, prohlásil to americký prezident Donald Trump. Nevyloučil, že USA budou požadovat od Číny odškodnění za to, že nezabránila tomu, aby se nákaza rozšířila do celého světa.