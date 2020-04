Od Austrálie odplulo největší ohnisko covid-19

Ruby Pricess připlula do Sydney poprvé 8. března. Tehdy na palubu vstoupili zdravotní komisaři Nového Jižního Walesu, aby prověřili, že se z lodi nebude šířit nákaza. Když po návratu z Nového Zélandu s 2700 cestujícími zakotvila v Sydney 18. března, nikdo už lidi na palubě zkontrolovat nepřišel. Pasažérům ani neudělali výtěry pro testy a mohli 19. března vystoupit, i když tucet cestujících byl pozitivní.

V Novém Jižní Walesu bylo v té době na 300 potvrzených případů covid-19 a přibývalo jich pozvolněji. To se však změnilo. Zemřelo osm cestujících z lodi, přičemž s jejími pasažéry je spojováno celkem 21 úmrtí. V Novém Jižním Walesu je 2976 potvrzených případů nákazy, z nichž třináct procent je spojeno s lodí. V Austrálii se s lodí spojuje 600 až 700 případů nákazy.

Už 20. března ministr zdravotnictví Nového Jižního Walesu řekl médiím, že má obavy, co se týká cestujících z Ruby Princess. Podle komisaře pohraniční stráže Michaela Outrama však právě ministerstvo zdravotnictví Nového Jižního Walesu dalo zelenou pasažérům, aby mohli vystoupit. Kdo je vinen, vyšetřuje speciální komise i policie.

Loď od zakotvení zůstala v australských vodách, od 6. dubna kotvila v Port Kembla a její posádka byla v karanténě. V posledních třech dnech bylo nakonec 542 lidí repatriováno do jejich domovských zemí, do Brazílie, Kanady, Francie, Německa, Mexika, na Nový Zéland, do Velké Británie i USA. Zbylí pak odpluli s lodí na Filipíny.