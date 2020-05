Obětí koronaviru v Itálii bude víc, vyplývá z celkového nárůstu úmrtí

V daném období by obětí epidemie mohlo být podle statistiků až o 75 procent více, zahrnou-li se do nich i ty nepřímé.

O tom, že by počet obětí koronavirové pandemii mohl být výrazně vyšší, psal minulý týden už list The Financial Times, který ve své analýze také využíval nárůstu úmrtnosti během pandemie ve srovnání s průměrem za posledních pět let. Podle něj je obětí asi o 60 procent více.