O Novavax má zájem 7000 lidí

Do pátečního poledne se přihlásilo zhruba 6930 zájemců starších 18 let na očkování proteinovou vakcínou společnosti Novavax, jejíž část se vyrábí i v Česku. Právu to řekl mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka. Předregistrace je možná od 1. února.