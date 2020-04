Nouzový stav nebo hrozí druhá vlna epidemie, varuje Vojtěchova pracovní skupina

„Jsme přesvědčeni, že přechod do normálního života je nutné činit krok po kroku. Jedinou pojistkou proti zásadnímu zhoršení situace je tak možnost udržení určitých omezení života společnosti v nezbytně nutné míře,“ uvedli experti k důvodům prodloužení nouzového stavu, bez nějž by opatření skončila ze dne na den.

„V těchto opatřeních je, podle našeho odborného názoru, nutné dál pokračovat postupnými kroky dle navrženého plánu. Neprodloužení nouzového stavu by z hlediska karanténních opatření řízený návrat do běžného života znemožnilo,“ uvedla pracovní skupina vedená epidemiologem Rastislavem Maďarem.

Vláda kvůli epidemii například uzavřela státní hranice, školy, obchody, restaurace i další služby, zakázala velké kulturní a sportovní akce, lidé se nesmí scházet ve více než deseti a nakázala jim nosit zakrytý nos a ústa, což má zabránit šíření viru kapénkami mezi lidmi. Připravila plán, který postupně tato opatření ruší, původně do 8. června, poté byl urychlen do 25. května.

Zrušení nouzového stavu by podle expertů znamenalo zrušení opatření ze dne na den. „Došlo by tím k volnému neřízenému vstupu viru do populace a k uplatnění jeho síly v maximální možné míře. Tím by velmi pravděpodobně došlo i ke zvýšení denního počtu nakažených a rovněž k vyšší obsazenosti nemocničních lůžek akutní péče,“ uvedli v prohlášení. O tom, že se podařilo zastavit nekontrolované šíření viru, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) informoval už 8. dubna.

Přechod do běžného života je podle členů ministrovy pracovní skupiny třeba dělat krok po kroku. „Zajistit by to mělo rozložení dalších vln uvolňování karantény do následujících týdnů, vždy s odstupem 14 dnů, které nám umožní zhodnocení dopadu vlny předchozí,“ dodali experti. Protože je rušení přijatých opatření naplánováno do 25. května, považují za žádoucí, aby byl alespoň do tohoto data prodloužen i nouzový stav.