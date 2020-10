Noclehárny nákaze bezdomovců nezabrání

Noclehárny, jako je např. v Praze loď Hermes, obvykle tvoří několik místností, v nichž spí na palandách i desítky lidí, v noci pochopitelně bez roušek. Ten, kdo by byl přenašečem viru bez příznaků a prošel by tak vstupním sítem a kontrolou zdravotního stavu, by mohl nakazit i ostatní spolunocležníky.