Nespojujte covid-19 a záhadnou nemoc dětí, žádají britští lékaři

Podle listu The Daily Telegraph zpráva ještě více znepokojila rodiče a vedla k dalšímu volání, aby školy po celé zemi zůstaly zavřené. Nejmenovaný zdroj deníku prozradil, že varování vyvolalo mezi lékaři „vztek“, protože není dostatečně podloženo.

Ministr zdravotnictví Matt Hancock v úterý prohlásil, že je zprávami ohledně neznámé nemoci znepokojen, dodal však, že její případy jsou „vzácné“. Také on zdůraznil, že vláda si není „stoprocentně jistá“ spojením s koronavirem.

Nicméně Španělská asociace pediatrie vydala podobné varování jako britské úřady. Sdružení upozornilo, že řada dětí školního věku trpí „neobvyklými bolestmi žaludku s příznaky silného zánětu žaludku a střev“. Během několika hodin by děti mohly upadnout do šoku a mohly by je postihnout nízký krevní tlak a srdeční problémy.