Covid-19 se po uzdravení nevrací, imunita trvá přes rok, otočil Soul

Jižní Korea v minulých týdnech oznámila, že bezmála tři stovky uzdravených se virem znovu infikovaly. To vyvolalo pochybnosti o účinnosti vytvořené imunity či spekulace o tom, že virus se u nich znovu reaktivoval. Oh Mjung-don, vedoucí klinického výboru pro kontrolu nových nemocí, ale ve středu prohlásil, že on a jeho kolegové si nemyslí, že u oznámených případů došlo k reinfekcím či k reaktivaci viru.