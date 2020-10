Němečtí vojáci mohou pomáhat spojencům v boji s pandemií

Němečtí vojáci by v případě potřeby mohli být v rámci krizového plánu Severoatlantické aliance vysláni do členských či partnerských zemí, kde by pomáhali v boji s pandemií covidu-19. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na německé ministerstvo obrany, podle nějž spolková vláda vyčlenila pro daný plán potřebný personál.