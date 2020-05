Německý turistický sektor stojí před kolapsem

Do poloviny příštího měsíce by turistické odvětví v zemi mohlo přijít na tržbách o téměř 11 miliard eur (300 miliard Kč), varoval svaz. Konkrétnější čísla zatím nejsou k dispozici, protože se posunul termín nahlašování insolvencí, řekl nedělníku Welt am Sonntag prezident BTW Michael Frenzel.