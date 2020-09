Německo upraví seznam rizikových zemí, Česku hrozí zápis

Německé ministerstvo zahraničí minulý týden sdělilo, že situaci v Česku pozorně sleduje. Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka proto předem doporučil, aby lidé plánující cesty do Německa měli pro příští dny vývoj v Česku na paměti.

Označení země za rizikovou neznamená, že do ní Němci nemohou cestovat, spolková vláda a také jednotlivé německé spolkové země nicméně doporučují, aby se lidé těmto regionům pokud možno vyhnuli. Zapovězeny rovněž nejsou cesty z rizikových oblastí do Německa, je nutné ale počítat s omezeními.

Ti, kdo do Německa přicestují z rizikových oblastí, se musí uchýlit do karantény a informovat o tom příslušný hygienický úřad. Od 8. srpna navíc platí, že při příjezdu je nutné buď předložit negativní test, který není starší než 48 hodin, nebo se rozboru podrobit po příjezdu do 72 hodin. Pokud test koronavirus neprokáže, může karanténa skončit. Změna v postupu nastane od 1. října, kdy bude možné opustit karanténu s negativním testem až po pěti dnech.