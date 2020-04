Německo se rozhoupalo k zavedení povinných roušek v MHD

Nová opatření ohledně nošení zakrytého nosu a úst někde platí už od pondělí, kdy se musejí roušky nosit v obchodech a v prostředcích hromadné dopravy v Sasku. Jako první v SRN schválilo povinnost nosit masky v MHD Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde za jejich nenošení může být uložena pokuta ve výši 25 eur. V této spolkové zemi stejně jako v Berlíně však nejsou povinné v obchodech. V Bavorsku budou od pondělí povinné i pro děti starší sedmi let.

Podle expertů nejsou tak účinné jako časté a pečlivé mytí rukou mýdlem a vodou. Světová zdravotnická organizace (WHO) je původně nedoporučovala a tvrdila, že by je měli nosit jen nakažení, ale pak názor začala měnit.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC uvádí, že specializované masky by měli nosit především zdravotníci, ale dodává, že roušky by mohly pomoci omezit šíření v rušných prostorách, jako jsou obchody a nákupní střediska nebo prostředky hromadné dopravy. Doporučuje je, protože by mohly snížit šíření viru od lidí, kteří jsou infikovaní, ale nemají typické symptomy, takže nejdou na testy.