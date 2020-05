Německo od soboty částečně uvolní kontroly na hranicích

Německo zavedlo kontroly na hranicích s Dánskem, Lucemburskem, Francií, Rakouskem a Švýcarskem 16. března. Od té doby mohou do SRN vstoupit pouze ti, kteří pro to mají „závažný důvod“, což jsou například pendleři, lékaři či občané EU, kteří jsou na cestě do své domovské země.