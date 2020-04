Dánsko už otevírá kadeřnictví, Češi si ještě měsíc počkají

Kurzův kabinet zatím nerozhodl o výuce na základních a středních školách. Vysokoškoláci ovšem do letního semestru nenastoupí. Uzavřena zůstávají veřejná sportoviště, bazény, posilovny a do konce června se nesmí konat žádné hromadné akce, například festivaly.

Češi si budou muset na otevření prodejen o této velikosti počkat až do 11. května. Kadeřnictví se v Německu opět otevřou 4. května, Češi si opět budou muset počkat, vláda plánuje jejich znovuotevření až na 25. květen. To v Dánsku na nic nečekají a kadeřnictví, kosmetické salóny a autoškoly otevřou už v pondělí 20. dubna.

Kabinet kancléřky Angely Merkelové by měl o dalším uvolnění opatření rozhodnout poslední dubnový den. Proslýchá se, že by se měla velká obchodní centra opět otevřít od 4. května. Tlak na kabinet vyvíjí Sdružení německých obchodníků, kteří argumentují „pokřivením trhu“. Co nejrychlejší otevření požadují zástupci hotelů a restaurací. Německá vláda v tomto případě zatím nemá žádné datum, které by bylo ve hře.