Němci se bojí Velikonoc. Mutace je na postupu, sílí obavy o padesátníky

Robert Koch Institut (RKI) předpovídá, že počty nakažených budou růst a kolem Velikonoc dosáhnou úrovně 300 nakažených na 100 tisíc obyvatel v sedmidenním sledovaném období. „Krátce po velikonočních svátcích se dostaneme do situace jako kolem Vánoc,“ řekl Drosten. Předpokládá se, že počty nakažených budou stoupat i později a dostanou se na úroveň 500 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Lékaři varují, že každý třetí infikovaný může očekávat poté, co překoná nákazu, dlouhodobé následky. Nejohroženější skupinou se podle Drostena stanou padesátníci.

„Jsou příliš mladí na očkování a příliš staří, než aby měli lehký průběh nákazy,“ komentuje situaci sociálnědemokratický poslanec Karl Lauterbach. Naráží na zoufalý nedostatek vakcín, kdy se zatím podařilo naočkovat nejzranitelnější skupiny, a to seniory ve věkové kategorii 80+ a zdravotníky.

Valná většina padesátníků bojuje s rizikovými faktory, jako jsou například vysoký krevní tlak, srdeční choroby nebo mají nadváhu. Robert Koch Institut považuje 40 procent osob z věkové kategorie 50 až 54 za rizikovou skupinu a ve věkové kategorii 55 až 59 let to je více než polovina.

Zákaz vycestovat do zahraničí nebo cestovat po vlasti však kancléřka Angela Merkelová na pondělním jednání s premiéry spolkových zemí neprosadila. Zůstalo pouze u doporučení, aby lidé necestovali. Merkelová se domnívá, že v současné situaci by mělo pomoci volno o velikonočních svátcích, k nimž se letos připojí ještě Zelený čtvrtek. Obchody by se měly znovu uzavřít, ale supermarkety zůstanou otevřené.