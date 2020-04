Nelichotivé prvenství: Nejvíc mrtvých na covid-19 na počet obyvatel má Karlovarský kraj

Krajští představitelé si tuto skutečnost nedokážou vysvětlit.

„Je to těžko vysvětlitelné. Jsme kraj, který je málo osídlený, ale paradoxně je zde hodně pendlerů,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Jana Háčková. Podle odhadů se jedná asi o dvacet tisíc pendlerů, kteří jezdí pracovat do zahraničí. Hrát roli podle mluvčí může i skladba obyvatelstva. „Samozřejmě o koeficientu víme, že jsme na tom špatně. V kraji je velké množství vyloučených lokalit a také je to možná dané vysokou věkovou skladbou obyvatelstva,“ dodala Háčková.

Proti jejím slovům ale stojí skutečnost, že jak Plzeňský, tak Ústecký kraj vykazují mnohem nižší čísla, přičemž nejvíc pendlerů v ČR žije právě na Plzeňsku (8 mrtvých, 1,4 na 100 tisíc obyvatel), a Ústecko, kde doposud zemřelo 9 lidí (1,1 na 100 tisíc obyvatel) zase nad Karlovarskem vede v počtu vyloučených lokalit.

„Na to není jednoduché odpovědět, protože my ta data nemáme,“ uvedl Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod kterou spadají nemocnice v Karlových Varech a Chebu. „My víme, jak je v našich nemocnicích, ale jak je to v celém kraji, neumím odhadnout. Příčin může být velká spousta anebo to může být kombinací důvodů,“ řekl mluvčí.

Důvodem může být podle něj nejhorší vzdělanostní struktura v kraji v rámci celé republiky. „Čím horší vzdělanostní struktura, tím jsou nižší příjmy a horší sociální situace, a čím horší sociální situace, tím jsou horší stravovací návyky a menší investice do vlastního zdraví a tak dále,“ pokračoval Podracký, podle kterého to může rovněž souviset s nepříznivě vysokou věkovou strukturou v Karlovarském kraji.