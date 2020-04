Nejvyšší čas, vítají obchodníci uvolnění

„Přizpůsobovali jsme se tak doporučení, které v souladu s původním opatřením platilo do čtvrtečního večera. Teď to tedy musíme všechno přestěhovat zpátky,“ řekl vedoucí prodejny Leonard Komárek. „Člověk si musí připadat jako v Kocourkově,“ dodal k situaci.

„Samozřejmě že jsme nadšení z toho, že můžeme už konečně otevřít, protože ztráty byly velké. Finišujeme s přípravami a určitě to bez problémů stihneme. Těšíme se už na návštěvníky,“ sdělila Právu Naďa Pouzarová z prodejny obuvi Baťa v centru Českých Budějovic.

Přišlo to na poslední chvíli. Už jsem si chtěla hodit mašli, protože do desátého musím zaplatit nájem.

Zaprášenou výkladní skříň svého butiku horlivě myla v pátek dopoledne Ruth Vodičková na pardubickém sídlišti. „Přišlo to na poslední chvíli. Už jsem si chtěla hodit mašli, protože do desátého musím zaplatit nájem městskému fondu,“ řekla.

„Před Vánocemi to šlo fantasticky, ženské se o zboží skoro praly a slibovaly, že na jaře přijdou zas. Nakoupila jsem asi víc, než bylo rozumné. Snad ještě dám dohromady těch 17 tisíc na nájem. Sklad mám plný,“ dodala optimisticky.

Řetězec padesáti prodejen s rozlohou do 2,5 tisíce čtverečních metrů otevírá v pondělí společnost Datart. Zbytek z více než stovky poboček jednoho z největších prodejců elektro v Česku bude nadále fungovat v režimu výdejen zboží objednaného na e-shopu.

„Budeme dodržovat přísná hygienická opatření. U pokladen nebo reklamací máme umístěná plexiskla, budeme dohlížet na rozestupy, pravidelně dezinfikovat prostor prodejny, zvláště pak platební terminály, plexiskla, pulty a vystavené zboží, které přichází do kontaktu se zákazníkem. V prodejnách bude pro zákazníky k dispozici dezinfekční gel a rukavice,“ popisuje mluvčí značky Datart Eva Kočicová.

První cvičební hodinou bude hned v pondělí o půl deváté ráno lekce jógy. Její tělocvična sídlí v pronajatých prostorách. „Měla jsem to štěstí, že mi majitel snížil nájem. I tak je ale těžké platit, když nemáte příjem. Ale jsem ráda, že jsem nemusela splátky odložit, protože to bych ten problém pouze tlačila před sebou. Teď se ale už opravdu těším na živé lidí,“ usmála se Rumianová.

Provozovatel dvou posiloven Atlas ve Frýdku-Místku Jaroslav Pokorný zatím neví, zda v pondělí obě fitness centra otevře. „Zvažuju to, ještě přesně nevím, ale nejspíše to vyzkoušíme,“ připustil s tím, že vůbec ale neví, jak to bude vypadat.