Naočkuje-li se 75 procent dospělých, Vojtěch ubere roušky

Jak ministerstvo k těm číslům dospělo? Na dotaz redakce ministerstvo vedené Adamem Vojtěchem (za ANO) upřesnilo, že devět procent aktuálně chybí do hranice 75procentní proočkovanosti dospělých obyvatel v Česku, tedy starších 18 let. Po překročení tohoto milníku slibuje resort uvolnit pravidla pro nošení respirátorů.

Pojďte nám pomoci to dotáhnout. Zbývá nám již jen pár procent k získání kolektivní imunity. Pomozte nám, prosím, přesvědčit ty, kteří se ještě neočkovali, ať se přihlásí na https://t.co/UEQfoQ2cMn pic.twitter.com/BNDlhE2tCX

Změna pravidel by se mohla vztahovat i na nošení roušek ve školách, aspoň taková očekává­ní první zvolené heslo na plaká­tu vyvolává. Současné pokyny k plošnému testování ve školách platné do 10. září změnu nenaznačují. Zda se s něčím takovým počítá, nechtělo ministerstvo školství komentovat a odkázalo na resort zdravotnictví. Roušky jsou pro všechny povinné ve společných prostorách škol.

Ministr v neděli označil nošení roušek za hlavní způsob, jak šíření viru zabránit. „Podle odborníků je toto opatření základ a mělo by platit delší dobu. Já bych řekl do října, a pak tu situaci vyhodnotíme,“ uvedl s tím, že by se mohl upravit seznam míst, kde jsou povinné.