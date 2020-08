Na covid-19 jí zemřel otec. Lidé se Britce přesto smějí, že je koronavirus výmysl

„Využiju svůj žal, který přišel o třicet let dříve, než měl, aby nikdo neignoroval další zasažené rodiny,“ uvedla Bradyová. Koronavirus zasáhl jejímu otci plíce, následně mu začaly selhávat ledviny, slinivka, srdce i mozek. Podle Bradyové její otec neměl žádné zdravotní problémy a třikrát týdně chodil cvičit.

Když začala po smrti otce kritizovat vládu na sociálních sítích, začaly jí chodit první výhrůžky. „Říkají, že lžeme. Že je to všechno hoax a že je to obyčejná chřipka,“ uvedla Bradyová. „Prý bychom měli viset za to, že zpochybňujeme kroky vlády,“ popsala ty nejdrsnější vzkazy, které dostává.