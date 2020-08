Maďar varuje před párty v Chorvatsku tweetem z Chorvatska

To není nic tajného, říkal jsem to do médii mnohokrát, že budu týden v Chorvatsku. Nejde o místo, ale o způsob. To zdůrazňujeme po celou dobu. Vlastním autem do soukromého apartmánu bez cizích kontaktů je to dokonce mnohem bezpečnější než na hromadné akci u nás v ČR. https://t.co/IKUs7WzL5d