Maďar: Když počet nakažených dál poroste, rozvolňování by mohlo i zpomalit

„Kdyby trend nárůstu pokračoval a kdyby přibyly případy nákazy mimo známá ohniska a ještě by došlo k procentuálnímu nárůstu, dívali bychom se na to velmi pečlivě a zvažovali, jestli se s tou další vlnou 25. května nemá postupovat trošku opatrněji a zatím pustit to, co je méně rizikové,“ uvedl Maďar, podle něhož hygienici po rozvolnění 15. května nárůst očekávali a to i nad stovku nových případů denně.