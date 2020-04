Lidé si za test raději zaplatí, než aby čekali

„Nebo měli obavu, že by se jich vůbec nedočkali. Objednávali se telefonicky, upozorňoval jsem je, že mohou být otestovaní bezplatně normálním systémem, ale chtěli u nás, takže si testování zaplatili a výsledky měli do druhého dne,“ dodal Pek s tím, že z celkového počtu byl pozitivní záchyt u 35 vzorků.

„Pracujeme pro lidi z ulice. Vyšetřujeme rovněž pro nemocnice, které buď nemají kapacitu, nebo potřebují znát covid stav u nově příchozího pacienta. A potom velmi významně pro domovy seniorů, různé sociální péče a uzavřené komunity starších občanů, které by se normálně k preventivnímu testování svých klientů i personálu nedostaly. To je nesmírně důležité, neboť tím lze efektivně bránit zavlečení covidu-19 na tato zranitelná místa. Takových lidí jsme vyšetřili odhadem tři sta,“ doplnila manžela Soňa Peková, vedoucí laboratoře Tilia.

„V průměru děláme 250 odběrů denně, o víkendech okolo 100 odběrů. Samoplátců chodí denně řádově jednotky. Od 13. března do 13. dubna jsme měli zhruba 6700 odběrů, samoplátců bylo bezmála tři sta. Otevřeno máme denně od osmi hodin, v pracovní dny do osmnácti hodin, o víkendu do patnácti hodin,“ sdělila Právu mluvčí ÚVN Jitka Zinke s tím, že například o Velikonocích, tedy od pátku do pondělí, přišlo 360 osob.