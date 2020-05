Léto by mohlo virus potlačit, věří přední britský epidemiolog

Virus covid-19 je kapénkovou infekcí, šíří se tedy z infikovaného jedince do okolí za pomoci drobných jemných kapének slin, nosního sekretu či chrchlů. Kapénky jsou produkovány během kýchání, kašlání a v případě lidí i během obyčejné řeči, kdy mluvčí prská sliny do okolí.

Částice viru zbavené vlhkosti infikují lidi po mnohem kratší dobu, ať už v přímém kontaktu, nebo na površích, kde ulpí. „Viry nemají rády sucho, protože to narušuje jejich ‚tukovou obálku‘, která obklopuje proteinový obal,“ vysvětlil pro server Daily Mail epidemiolog Neal.

Další, co by mohlo omezit šíření viru, je vítr, který pomáhá snížit počet virových částic, jimž je člověk vystaven. Míra takzvané virové zátěže je podle Keitha Neala rozhodující. Zatímco s menším počtem virových částic se dokáže náš imunitní systém vyrovnat, při vystavení velké zátěži už dochází k jeho ochromení.

Dalším důvodem, proč by léto mohlo pomoci potlačit koronavirovou pandemii, je podle profesora Neala skutečnost, že lidé mají tendenci se stýkat spíše venku, kde jsou dále od sebe. „Jde o přirozené sociální distancování, pokud je člověk venku k jinému blíže než metr, už to většina lidí chápe jako vstup do osobního prostoru,“ domnívá se profesor Neal.