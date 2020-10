Lékaři apelují na Šmuclera a spol.: Raději mlčte a přijďte pomoct

Odborníky z různých oblastí medicíny, kteří se rádi vyjadřují v médiích, ale v oblasti infekčních nemocí jsou pouze poučenými laiky s vyhraněným názorem: Prosíme, raději MLČTE! Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc. Vládu a státní orgány ČR: Spolupracujte s nejlepšími českými epidemiology a ekonomy, ne s marketingovými poradci. Vysvětlujte veřejnosti konsistentním a srozumitelným způsobem, proč a která opatření zavádíte a neměňte je obden. Konejte a mluvte tak, aby vám veřejnost mohla důvěřovat. Zajistěte dovoz dostatečného množství remdesiviru, abychom jej mohli podat všem pacientům, kteří z jeho podání budou mít prospěch. Všechny občany: Nebojte se! Respektujte ale, že COVID-19 je zákeřný protivník. Projevujte úctu k životu a zdraví lidí kolem sebe. Časté mytí rukou, roušky a rozestupy jsou minimum, co můžete bez větších obětí udělat pro sebe i druhé. Dodržujte vládní nařízení a doporučení odborníků. Nesnažte se vymýšlet, co se dá obejít. Přemýšlejte nad svým konáním, jak minimalizovat riziko přenosu nákazy do rizikové populace - může se to týkat i vás a vašich blízkých.