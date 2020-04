Kvůli pandemii je svět na pokraji hladomoru biblických rozměrů

„Nemluvíme o tom, že lidé půjdou do postele s prázdným žaludkem,“ řekl listu Guardian Beasley. „Mluvíme o extrémní situaci, o nouzovém stavu - lidé doslova míří na hranici vyhladovění. Pokud je nenasytíme, zemřou,“ dodal ředitel WPF.

Beasley ještě před pandemií varoval, že je situace je vážná: „Už jsem na základě předpovědi z konce loňského roku říkal, že rok 2020 by mohl být nejhorším rokem od druhé světové války.“ A na začátku tohoto roku byla východní Afrika zasažena největšími hejny kobylek za dlouhá desetiletí, což vedlo k tomu, že je ohroženo 70 milionů lidí.

Jak dodal, pandemie covid-19, kterou nikdo nemohl předvídat, nás „zavedla do neznámé oblasti. „Probíhá úplná bouře. Sledujeme šířící se hladomor biblických rozměrů,“ řekl.

Podle zprávy, kterou vypracovala OSN a další organizace, se může na pokraj vyhladovění dostat 256 milionů lidí, což je dvakrát tolik než před pandemií. Ke covid-19 podotkl: „To je doopravdy více než pandemie, vytváří totiž pandemii hladu, je to humanitární a potravinová katastrofa.“ Důvodem je, že epidemie covid-19 klade ohromné nároky na zdroje.

Beasley dodal, že nikdo z nich nemusí umřít: „Pokud poskytneme peníze a udržíme otevřené dodavatelské řetězce, můžeme se vyhnout hladomoru. Pokud budeme jednat hned, můžeme to zastavit.“ Zmínil, že je však nutné jednat okamžitě, protože se nedá předvídat ani to, co bude za čtyři týdny.