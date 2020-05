Kvůli nákaze v chebské nemocnici testují všechny zaměstnance i jejich rodiny

Jak se nákaza do nemocnice dostala a proč se tak rychle rozšířila, není dosud jasné. „V tuto chvíli nelze zodpovědně říci, co bylo hlavní příčinou rozšíření infekce v chebské nemocnici. Byla by to spekulace, vše se teprve šetří,“ řekl Právu Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, pod kterou spadají nemocnice v Chebu a v Karlových Varech.