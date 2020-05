Koronavirus se objevil i v semeni nakažených

Lékaři z nemocnice zapojili do testu padesát lidí, u nichž měla nemoc covid-19 vážný průběh. Mezi 26. lednem a 16. únorem bylo semeno odebráno 38 mužům starším patnácti let. Nákaza u nich byla potvrzena PCR testem na stěrech z nosu a krku.

Ještě závažnější ale je, že se tam objevil i u dvou lidí krátce po vyléčení. To naznačuje možnost, že by varlata mohla sloužit jako místo, kde může virus přežívat, i když se tam nemnoží. Kdyby tam přežíval delší dobu, mohlo by se stát, že by se při pohlavním styku mohl přenést na partnera.