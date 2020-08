Koronavirus se drží ve všech krajích, opatření jsou podle kritiků chaotická

Od 1. září se vrací povinné roušky do vnitřních prostor a veřejné dopravy

Od 1. září se vrací povinné roušky do vnitřních prostor a veřejné dopravy Domácí

Michal Pobucký, který stojí v čele magistrátu ve Frýdku-Místku, opakovaně kritizuje, že se hygienická opatření týkají plošně celého okresu, aniž by se rozlišovala geografická blízkost jednotlivých lokalit nebo intenzita nákazy v jednotlivých městech a obcích.

„Podle dnešní mapy obcí s rozšířenou působností, kterou máme od hasičů, je nákaza v celém Moravskoslezském kraji rozšířena nejvíce v obci Jablunkov, který spadá pod okres Frýdek-Místek, ale dále jsou to města Třinec a Opava,” sdělil v pondělí primátor Novinkám.

„A teď si vezměte, že z Frýdku do Ostravy je to blíže než z Frýdku do Jablunkova, ale v Ostravě se žádná nová opatření nepřijímají,” sdělil Novinkám.