Koronavirus může týdny přežívat v očích

Již dříve proběhly informace o tom, že zánět spojivek může být jedním z projevů nákazy koronavirem. Počet lidí, u kterých se tento symptom vyvinul, byl však relativně nízký. Ačkoliv se koronavirus šíří z člověka na člověka primárně kapénkami při kašlání a kýchání (a možná i mluvení a dýchání), nová studie podtrhuje, jak důležité je nesahat si do obličeje, a to ani do očí, aby se infekce nešířila dále.