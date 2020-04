Konec nouzového stavu? Pro lidi to neznamená nic

„Zkomplikuje to ale situaci pro zvládnutí pandemie územním samosprávám, v krajích a obcích. Ty si budou muset zařizovat ochranné pomůcky samy, což mi vůči nim přijde nefér, ale ministerstvo už to nebude moci dělat. Pro lidi budou dál platit všechna stejná omezení. Tedy všechna, která vydal ministr zdravotnictví svým mimořádným opatřením podle zákona o veřejném zdraví,“ řekl Mlsna.

Takovým je i uzavření škol. Proto ministerstvo školství sdělilo, že ukončení nouzového stavu by nemělo mít na opatření vůči školám žádný vliv. Pokud premiér Babiš prosadí dnes svou a vláda rozhodne, že již nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu po 30. dubnu, některá přijatá opatření zůstanou „na vodě“. Při jejich vyhlašování totiž bylo stanoveno, že platí jen „po dobu nouzového stavu“. Bude-li vláda trvat dál na jejich dodržování, pak bude muset do 30. dubna jejich platnost prodloužit.

Vedle zákazu volného pohybu osob v ČR to je zákaz vstupu cizinců na území ČR a zákaz vycestování z ČR v nezbytných a odůvodněných případech. To opoziční politici podpořeni právníky kritizují jako velký zásah do základních práv občanů.