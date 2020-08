Kolektivní imunita? V brazilském městě koronavirus záhadně ustupuje

Když se do města dostal nový typ koronaviru, hovořil starosta Virgilio Neto o „stavu absolutní kalamity”.

Lůžka na jednotkách intenzivní péče byla z naprosté většiny obsazená, lidé umírali doma bez včasné lékařské péče. Mrtvá těla putovala do chladících vozů, v márnicích bylo plno.

Od přelomu dubna a května letošního roku, kdy byla situace ve městě nejhorší, začala ale křivka počtu hospitalizovaných klesat stejně jako počet úmrtí. A to poměrně dramaticky.

Zatímco koncem dubna bylo ve městě za jeden den hospitalizováno 83 lidí s koronavirem, začátkem srpna už to bylo pouze šest lidí. Patnáctého května evidovaly úřady 79 úmrtí za jeden den, pátého srpna zemřeli v souvislosti s koronavirem čtyři lidé. Otázka zní proč.

Svoji roli by mohla hrát změna chování lidí a zvýšení počtu testovaných lidí, ale spekuluje se i o kolektivní imunitě.

„Manaus je velmi zajímavý případ. Existuje hypotéza, ale opravdu to je pouze hypotéza, že ve městě došlo v jednu chvíli k takovému vrcholu a komunitní přenos byl tak rozsáhlý, že to mohlo vyvolat jakousi kolektivní imunitu,” zamýšlí se Jarbas Barbosa da Silva z Pan American Health Organization (PAHO).

„Je potřeba říct, že Manaus za to ale zaplatil obrovskou cenu. Během jara umíralo ve městě třikrát více lidí, než je obvyklé. To nebyla strategie, to byla katastrofa,” konstatoval da Silva.