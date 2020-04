Kde najít aktuální informace k cestám do zahraničí

České občany, kteří se po uvolnění režimu na hranicích chystají vycestovat, ministerstvo zahraničí vyzývá, aby si na stránkách českých zastupitelských úřadů v cílových zemích ověřili, jaká pravidla tam aktuálně platí. Zejména to, zda je do země vůbec pustí. V nejbližších hodinách by se měly aktuální a ucelené informace objevit přímo na webu www.mzv.cz.