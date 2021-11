Jaká opatření zavádějí sousední země

Hlavní město Berlín od pondělí 15. listopadu umožňuje vstup do restaurací, kin, divadel, muzeí nebo galerií jen očkovaným proti covidu nebo osobám zotaveným po tomto onemocnění. Neočkovaní v Berlíně nebudou pouštěni ani do saun, heren či obou zoologických zahrad. Výjimku z takzvaného 2G pravidla mají lidé mladší 18 let, kterým stále stačí prokázat se negativním testem.