Izrael a Nizozemsko pokročily při vývoji protilátek na SARS-CoV-2

„Jsem hrdý na zaměstnance biologického institutu, kteří dosáhli velkého průlomu. Židovská kreativita a důmyslnost nás přivedla k tomuto ohromujícímu úspěchu,“ řekl Bennett podle listu The Jerusalem Post.

Zatím ale není známo, kdy by měl lék být k dispozici a zda už proběhly nějaké testy na lidech nebo zvířatech, které by ověřily účinnost preparátu. Není ani zřejmé, zda nemá vedlejší účinky, uvedl list The Guardian. Minulý měsíc však IIBR informoval, že začal s testy vakcíny na základě protilátek na hlodavcích. Mohlo jít právě o výzkum zmíněné protilátky.