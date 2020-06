Ibuprofen by mohl nemocným s covid-19 pomoci, lékaři to testují

„Chceme zjistit, zda by mohl ibuprofen u hospitalizovaných pacientů zmírnit respirační potíže. Mohli bychom tak zkrátit čas jejich hospitalizace. Mohli by se rychleji zotavit a jít domů, což by bylo skvělé,“ řekl Sky News Mitul Mehta z nemocnice Guy's and St Thomas' Hospital v Londýně. Právě jeho tým se na výzkumu podílí.