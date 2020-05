Hranice zemí se otevírají, covid pasu nejspíš odzvoní

Kdokoli by nyní chtěl navštívit Chorvatsko, narazí nutně na problém s transportem, tedy s dopravou do země, se kterou nesousedíme. A to ve chvíli, kdy se letecké společnosti teprve probouzejí zpět k životu. To by se však mělo podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) nejpozději za měsíc změnit.