Česko zažívá druhou vlnu epidemie, prohlásil Prymula. Hospitalizovaných bude přibývat

Dodal, že v současné době je nutné křivku nákazy "oploštit". Pokud by se to zhruba za tři týdny nepovedlo, mohla by se v nemocnicích znovu otevřít i covidová oddělení, řekl dále Prymula. Opatření, která by křivku dramaticky změnila, aby okamžitě počet nákaz pokles, podle Prymuly nejsou. Je ale jasné, že dominuje vzdušný přenos na krátkou vzdálenost. Jako příklad Prymula označil zpívání lidí vedle sebe. Lidé by se proto alespoň měsíc měli vyhnout oslavám, aby se rostoucí křivku nakažených podařilo snížit.