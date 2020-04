Floriďan hrozil, že postřílí všechny bez roušky

„Žijeme ve stresujícím období, avšak to není důvod k takovým hrozbám,“ sdělila policie. „To není vtip. Není to jen špatný den. Je to zločin. Vždy to bereme vážně a půjdete do vězení,“ varoval úřad okresního šerifa. Kovnera policisté obvinili z vyhrožování střelbou. Propustili ho na kauci 30 tisíc dolarů (745 500 korun) a všechny zbraně mu zabavili.