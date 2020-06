Exšéf britské MI6 tlačí Čínu na pranýř

„Opravdu si myslím, že to začalo jako nehoda. Vyvolává to otázku: pokud by Čína někdy uznala odpovědnost, zaplatí reparace?“ prohlásil exšéf MI6, který se odvolává na studii profesora Anguse Dalgleishe z Londýnské univerzity a norského virologa Birgera Sorensena. Ti tvrdí, že v genetické sekvenci covid-19 našli stopy „vkládání“ řady klíčových prvků.