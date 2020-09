Evropa má za dva týdny dvojnásobek nakažených. Bude to tvrdší, varuje WHO

Rostou ale obavy, že pokud by virus zasáhl ohroženější skupiny, jako jsou starší lidé, mohlo by přibýt hodně vážných i fatálních případů. Už počátkem týdne Kluge varoval, že by se Evropa měla připravit na nárůst počtu obětí v říjnu a listopadu: „Bude to tvrdší,“ vzkazuje.