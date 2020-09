Dostupná vakcína nebude dřív než za rok, varuje ředitel CDC. Podle Trumpa je zmatený

Ředitel amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield míní, že uplyne ještě rok, než bude proti koronaviru vakcína „běžně dostupná pro americkou veřejnost“. Uvedl to ve středu před americkým senátním výborem. Podrážděně na to zareagoval prezident Donald Trump, který dříve několikrát zopakoval, že vakcína bude do několika týdnů. Vědci z CDC čelili také nařčení ze strany mluvčího ministerstva zdravotnictví, že vytvořili protitrumpovskou jednotku.