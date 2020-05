Doručených balíků si 72 hodin nevšímejte, radí vědci

„Víme, že se covid-19 přenáší stejně jako ostatní viry. Náš web Germ Defence poskytuje rady, jak se můžete před koronavirem chránit obdobně, jako kdyby šlo o jiné viry. Projít informace zabere asi 10 minut, ale tipy vás mohou pomoci ochránit před koronavirem stejně jako před běžnou chřipkou či virózou,” uvedl Ben Ainsworth z Bath University s tím, že cílem projektu je mimo jiné i to, aby se v domácnostech snížila tzv. virová nálož.

Doručené zásilky mohou skýtat řadu nebezpečí v podobě velkého množství osob, se kterými přišly do kontaktu, ale stejně tak i neznámých prostor, kterými prošly. Tím, že si jich nebudete 72 hodin všímat, značně snížíte riziko nákazy.

„Náš web jsme tvořili ve spolupráci se zdravotníky a pomáhat by měl jak během běžných zimních měsíců, tak i při obdobné pandemii,” uvedl Paul Little z univerzity v Southamptonu s tím, že nejde pouze o to snížit přenos viru mezi lidmi obecně, ale také mezi členy rodiny, kteří obývají jednu domácnost.