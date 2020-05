Dítě ze školky mělo koronavirus. Třída Medvědů musí do karantény

„Dítě docházelo do třídy Medvědů od pondělí do středy bez příznaků jakékoliv nemoci. Rodiče dali řádně vyplněné čestné prohlášení. Byla dodržována všechna hygienická opatření,“ uvedl Zelený na webu .

Třída bude zavřená do 28. května. V neděli či pondělí by měl proběhnou odběr vzorků pedagogů a dětí, které mohly přijít s nakaženým do kontaktu.