Devítiletý chlapec s covid-19 se setkal s 172 lidmi, nikoho však nenakazil

Chlapec se nakazil koronavirem v alpském lyžařském středisku Les Contamines-Montjoie, kam nemoc zavlekl vůbec první infikovaný Brit Steve Walsh, který se nakazil v lednu v Singapuru na obchodní konferenci. Po návratu si letěl zalyžovat do francouzských Alp, kde obýval horskou chatu s deseti dalšími Brity a pětičlennou francouzskou rodinou.

V Contamines-Montjoie bylo jedno z prvních ohnisek nákazy v Evropě. Když se nemoc zjistila u několika lidí z horské chaty, byl testován i devítiletý chlapec. Ukázalo se, že kromě nachlazení a chřipky a má i covid-19. Zatímco chřipku a nachlazení od něj chytili i dva jeho sourozenci, koronavirem se nenakazili. Kvůli chlapci však muselo do karantény přes 170 lidí.

Lyžování v rouškách? Koronavirus dorazil do Alp, nakazilo se pět Britů

Zpráva se objevila poté, co výzkumníci z londýnské univerzity dospěli v tomto měsíci k závěru, že uzavírání škol by mělo jen malý efekt na šíření viru. V řadě zemí jsou přitom školy zavřené a děti se musí učit doma. „Z předchozích studií víme, že uzavření škol má největší efekt u virů s nízkou přenositelnosti, které napadají především děti. To je pravý opak covid-19,“ uvedl autor výzkumu, profesor Russell Viner.