Dětem z chudých rodin sebral vir kontakt se školou

Mezi dětmi z chudých a těmi z dobře situovaných rodin se ještě více rozevřely nůžky. Otec dvou dětí, kterého krize doslova přišpendlila k dluhům, to ale nevzdal a po celou dobu uzavření škol si chodil pro úkoly k učitelkám osobně.

„Osud těchto sourozenců nebyl šťastný. Matka své děti bila, škrtila a kopala do nich. Do péče si Filipa (11) a Barboru (7) převzal jejich otec, který kvůli tomu ale přišel o práci. Rodinu tak v tuto chvíli živí babička. Společně bydlí v malém bytě na sídlišti,“ popsal jeden z tisíců příběhů Pavel Hanych, tiskový mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE), která rodinám v krizi pomáhá.

Do online výuky se jeho děti zapojit nemohly, ale aby úplně neztratily kontakt se školou a mohly se do ní vrátit s pocitem, že nebudou zaostávat za ostatními spolužáky, rozhodl se táta vyřešit situaci po svém.

„Mimořádná sbírka Krabice od bot je zaměřena výlučně na pomoc nejohroženějším dětem a jejich rodinám. Na individuální doučování, školní pomůcky, příměstské tábory a pobyty s cílem dohnat zameškanou výuku, připravit děti na návrat do lavic a ulevit rodinám v krizi,“ řekla Zdeňka Sobotová, manažerka projektu Krabice od bot.

„Rodinám dětí s postižením, které by si to nemohly dovolit, přispějeme na terapie a odlehčovací služby. Cílem je, aby půlroční pauza ve výuce neměla katastrofální dopad při jejich návratu do školních lavic,“ dodala.