Desaterem lékárnice proti viru se řídilo celé Česko

Bažantové a tvůrcům desatera možná Češi trochu vděčí za to, že pandemii zvládli. Lékárníci a farmaceutičtí asistenti, které vídáme za pultíkem s nápisem „volný prodej“, byli po celou dobu pandemie v první linii. Denně přicházeli do kontaktu se stovkami nemocných. Dvacet lékárníků se nákaze nemocí covid-19 nevyhnulo.

Před vypuknutím pandemie vymýšleli, jak sebe a druhé ochránit. Instalovali plexiskla, zavedli dvoumetrové rozestupy mezi lidmi a nastavili hygienická pravidla, která se dostala mezi lidi ještě dřív, než přišla doporučení z Ministerstva zdravotnictví ČR. „Jakmile se posledního ledna objevil první případ nákazy koronavirem v Itálii, sedla jsem ke stolu a dala s kolegy z komory dohromady desatero,“ vzpomíná Bažantová.

„Tyto základní zásady lékárníci doporučují dodržovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění. Rozeslali jsme to hned ten den do médií a zveřejnili na webu a sociálních sítích. Okamžitě se to začalo virálně šířit po tisících sdílení,“ dodala Bažantová.

„Z 2700 lékáren bylo v době největší krize zavřených jen asi padesát. Některé naše kolegyně s malými dětmi musely zůstat doma, ale až na těchto pár jsme fungovali na sto procent. Od začátku jsme samozřejmě bojovali s nedostatkem ochranných pomůcek jako celý zdravotnický systém. Zvláště když jsme pak museli čekat na dodávky od státu. To byly horší chvíle. Ale pomohli jsme si. Instalovali jsme do lékáren plexiskla, to od nás poté převzali další,“ popsala jeden z vynálezů mluvčí.

Úředníci je nebrali jako zdravotníky

„Další věcí, kterou jsme zavedli dřív, než přišla opatření z ministerstva, byly dvoumetrové rozestupy. V lékárnách, kam jsme pouštěli podle možností jednoho až dva pacienty, i ve frontách. I toto bylo už v našem desateru a následně se to nařídilo plošně. Klienty jsme požádali, ať nám také ušijí roušky, a stalo se, měli jsme jich tolik, že jsme je pak rozdávali,“ řekla Právu Michaela Bažantová.

Problém nastal, když ochranné prostředky rozdělovali úředníci na krajích. Někteří se totiž nedrželi doporučení ministerstva a řekli si, že lékárníci počkají. Nebo dokonce že snad nejsou ani zdravotníci, a tedy nemají nárok. Na naléhání vedení ČLnK ovšem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po pár týdnech rozhodl o přímé dodávce pomůcek lékárníkům.

„Od té doby měly všechny lékárny, co potřebovaly. Balíčky jsme si už distribuovali mezi sebou. To se nám ulevilo. Za celou dobu onemocnělo dvacet našich kolegů, což považujeme za úspěch. Každý lékárník přicházel denně do kontaktu se stovkami pacientů. Ti se chovali velmi trpělivě, chápavě. Na to, že jsme nejnavštěvovanější zdravotnické zařízení a první tři týdny pandemie ležel celý ambulantní sektor na našich bedrech, je to štěstí. Nikdo z nás nezemřel,“ dodává lékárnice s tím, že od lidí se jim dostávalo a dostává velkého uznání, od politiků a úředníků už méně.