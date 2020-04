Dárce plazmy pro léčbu covidu: Neváhal jsem ani minutu

Mezi prvními dárci byl i nadporučík (31), který po odběru Právu řekl, že s darováním plazmy neváhal ani minutu. „Když jsem se dočetl, že budou potřebovat dárce plazmy, tak jsem se přihlásil mezi prvními. Přijde mi to naprosto logické a vůbec jsem o tom nepřemýšlel a neváhal ani minutu, když to může někomu pomoci,“ řekl Právu. Dodal, že dříve občas daroval krev i plazmu.

Koronavirem se nakazil ve své komunitě na začátku března. „Byl to pro mě trochu šok, protože jsem nebyl nikde v zahraničí a ani jsem nepotkal nikoho, kdo by v zahraničí byl. Měl jsem lehčí průběh a vyléčil jsem se během 20 dnů,“ dodal.

„Měl jsem rýmu a pak mě začala bolet hlava a svaly. Tak mi ale nachlazení neprobíhá. Když kamarád měl pozitivní test, tak jsem se také nechal otestovat.“ Dodal, že i jeho kamarád se do programu dárců ihned přihlásil. Odběr plazmy podle něj není tak bolestivý jako odběr krve. „Stálo mě to jen hodinu času a určitě to stojí za to.“ Za 14 dní půjde na odběr znova.