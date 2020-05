Dánsko před dvěma týdny otevřelo školy i kadeřnictví, šíření koronaviru se nezrychlilo

"Nejsou žádné náznaky, že by se epidemie covidu-19 zrychlovala," uvedl ve vyjádření dánský úřad zodpovědný za ochranu obyvatelstva před infekčními nemocemi.

"Nevidím vůbec žádné známky toho, že by částečné znovuotevření způsobilo větší rozmach nákazy," řekl Christian Wejse, vědec z ústavu infekčních chorob na univerzitě v Aarhusu. "Minimálně není žádný náznak toho, že bychom směřovali do další vlny (epidemie). Obávali jsme se toho, ale vůbec to nevidím," dodal.