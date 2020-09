Další pandemie bude zničující, svět se nepřipravuje, tvrdí orgán WHO

Rada ve své zprávě kritizuje mimo jiné to, že státy nepřijaly opatření, které doporučila v předchozí zprávě z doby před aktuální pandemií. "Dopady covidu-19 jsou horší, než jsme čekali, a opatření, která jsme doporučili, stále nejsou přijatá," uvádí spolupředsedkyně GPMB, bývalá norská premiérka a někdejší šéfka WHO Gro Harlemová Brundtlandová.

"Z ekonomického hlediska by nám zabralo 500 let, abychom na připravenost utratili tolik, o kolik nyní svět přichází kvůli covidu-19," uvádí zpráva. Podle ní se ztráty způsobené současnou pandemií pohybují kolem 11 bilionů dolarů (247 bilionů Kč). Investovat by nyní státy měly mimo jiné do mezinárodní spolupráce, například na poli WHO. Návratnost investic do připravenosti na pandemie je podle GPMB "obrovská".