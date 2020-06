Čtvrtina Američanů přijme vyšší riziko nákazy koronavirem, pokud to urychlí rozvolňování

Výzkum prováděla světoznámá univerzita od 8. do 20. května letošního roku a zapojilo se do něj 5953 lidí z 50 amerických států. Výsledky odhalily, že zhruba čtvrtina osob by podstoupila vyšší riziko nákazy (až o 16 procent) v případě, že by to pomohlo zkrátit dobu ekonomické vzpruhy o jeden rok: ze tří předpokládaných na dva. Třináct procent respondentů dokonce uvedlo, že by akceptovalo až o pětinu vyšší riziko nákazy v případě, že by se život do normálu vrátil ihned.